Споры с врачами: в Барселоне возник скандал из-за работы медицинских работников
Источник:MARCA
Футболисты Барселоны уверяют, что большое количество травмированных игроков в команде связано с халатностью медицинского персонала. Новый наставник клуба Хави также выразил обеспокоенность относительно работы врачей.
О конфликте сообщили директору клуба
Отмечают, что игроки Барселоны имели неоднократные конфликты с врачами в этом сезоне.
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Работа медиков не устраивает и нового наставника Хави. Для решения вопроса он обратился к спортивному директору клуба Матеу Алемани.
Сотрудники медицинского штаба спорили и с предыдущим тренером – Роналдом Куманом.
Сейчас у 11 игроков Барселоны наблюдаются проблемы со здоровьем. Семь из них имеют мышечные травмы:
- Педри,
- Дембеле,
- Роберто,
- Гонсалес,
- Пике,
- Гарсия,
- Фати.
Нето болеет гриппом, Агуэро имеет серьезные проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, он проходит курс восстановления, а Дест чувствует боль в спине.