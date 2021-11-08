Споры с врачами: в Барселоне возник скандал из-за работы медицинских работников

Футболисты Барселоны уверяют, что большое количество травмированных игроков в команде связано с халатностью медицинского персонала. Новый наставник клуба Хави также выразил обеспокоенность относительно работы врачей.

О конфликте сообщили директору клуба

Отмечают, что игроки Барселоны имели неоднократные конфликты с врачами в этом сезоне.

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Работа медиков не устраивает и нового наставника Хави. Для решения вопроса он обратился к спортивному директору клуба Матеу Алемани.

Сотрудники медицинского штаба спорили и с предыдущим тренером – Роналдом Куманом.

Сейчас у 11 игроков Барселоны наблюдаются проблемы со здоровьем. Семь из них имеют мышечные травмы:

Педри,

Дембеле,

Роберто,

Гонсалес,

Пике,

Гарсия,

Фати.

Нето болеет гриппом, Агуэро имеет серьезные проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, он проходит курс восстановления, а Дест чувствует боль в спине.