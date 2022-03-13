Спортсмены из России боятся быть наказанными за правду, – Романчук не простит их молчание

Титулованный украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал молчание российских спортсменов. Олимпийский призер в Токио заявил, что дружба с россиянами окончилась.

Романчук: Все боятся выражать мнение

Михаил Романчук никогда не простит коллег по цеху молчания, когда их Россия начала войну в Украине. Пловец уверен, что россияне просто боятся выражать свое мнение из-за угроз и тирании в стране.

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Все боятся выражать мнение. Ни один российский спортсмен, с которым мы раньше общались, были в хороших отношениях, так и не написал, не спросил о ситуации в Украине. Они боятся быть наказанными за правду,

– рассказал Романчук.

По словам украинского пловца, ему не поступали звонки или сообщения от российских спортсменов после того, как 24 февраля орда ворвалась с войной в Украину.

Романчук заверил, что на этом его дружба с спортсменами закончилась. Михаил не простит россиянам молчание и отсутствие реакции на ужасающие события в украинском государстве.

"Наши отношения на этом закончились"

"Я многим не прощу молчания. Со всеми был в хороших отношениях, ни один из них не спросил, как и что. Думаю, что на этом наши отношения закончились. У меня даже никто не заинтересовался ситуацией. Хотя мы знакомы в течение десяти лет", – добавил олимпийский призер в Токио.

В одном из интервью Романчук рассказал о патриотической позиции своей семьи, не планирующей покидать родную страну. Отец и личный тренер Михаила взяли в руки оружие, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.