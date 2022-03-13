Романчук: Усі бояться висловлювати думку

Михайло Романчук ніколи не пробачить колегам по цеху мовчання, коли їх Росія розпочала війну в Україну. Плавець впевнений, що росіяни просто бояться висловлювати свою думку через погрози та тиранію у країні.

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Усі бояться висловлювати думку. Ні один російський спортсмен, з якими ми раніше спілкувались, були у гарних відносинах, так і не написав, не запитав про ситуацію в Україні. Вони бояться бути покараними за правду,

– розповів Романчук.

За словами українського плавця, йому не надходили дзвінки чи повідомлення від російських спортсменів після того, як 24 лютого орда вдерлась із війною в Україну.

Романчук запевнив, що на цьому його дружба з цими спортсменами закінчилась. Михайло не пробачить росіянам мовчання та відсутність реакції на жахливі події в українській державі.

"Наші стосунки на цьому закінчились"

"Я багатьом не пробачу мовчання. З усіма був у гарних стосунках, ні один із них не запитав, як і що. Думаю, що на цьому наші стосунки закінчились. У мене навіть ніхто не зацікавився ситуацією. Хоча ми знайомі протягом десяти років", – додав олімпійський призер у Токіо.

В одному з інтерв'ю Романчук розповів про патріотичну позицію своєї родини, яка не планує покидати рідну країну. Батько та особистий тренер Михайла взяли до рук зброю, щоб захищати Україну від російських окупантів.