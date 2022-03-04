Бубка: Мы делаем все для того, чтобы выстоять и победить

Раньше была информация о том, что Сергей Будка не выходил на связь после 24 февраля. Он не единственный из легенд нашего спорта, не подписавшийся под письмом МОК для запрета российского спорта.

Читайте также Слышали, что у вас все за*бись, – Терлюга с сарказмом ответила россиянам, поддерживающим Путина

Бубка прокомментировал вторжение российских кафиров. Он подчеркнул, что атлетов из России и Беларуси следует отстранить от всех спортивных соревнований.

Обращение Бубки

Дорогие спортсмены, дорогие тренеры, олимпийская семья. На нашу землю пришла беда.

С первых минут я связался с президентом МОК. Он рассказал ему, что происходит в моей стране. Сегодня мы видим, какое решение было принято МОК. Спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в международных соревнованиях.

Я работаю 24/7. Олимпийский комитет работает день и ночь. Мы делаем все, чтобы выстоять и победить. Олимпийская семья единственная и непобедимая. Украина – это наша земля. Мы, украинцы, – сильны и непобедимы.

Видео работы НОК

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!