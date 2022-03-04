Бубка: Ми робимо все для того, щоб вистояти і перемогти

Раніше була інформація про те, що Сергій Будка не виходив на зв'язок після 24 лютого. Він не єдиний з легенд нашого спорту, хто не підписався під листом МОК для заборони російського спорту.

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Бубка прокоментував вторгнення російських окупантів. Він наголосив, що атлетів з росії та білоорусі слід відсторонити від всіх спортивних змагань.

Звернення Бубки

Дорогі спортсмени, дорогі тренери, олімпійська сім'я. На нашу землю прийшла біда.

З перших хвилин я зв'язався з президентом МОК. Розповів йому, що відбувається в моїй країні. Сьогодні ми бачимо яке рішення було прийнято МОК. Спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть брати участь в міжнародних змаганнях.

Я працюю 24/7. Олімпійський комітет працює вдень і вночі. Ми робимо все для того, щоб вистояти і перемогти. Олімпійська сім'я єдина і непереможна. Україна - це наша земля. Ми, українці, – сильні і непереможні.

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