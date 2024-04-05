Все менше часу залишається до Олімпійських ігор-2024 у Парижі, а тому все більше запитань щодо допуску росіян та білорусів до головного старту в житті багатьох спортсменів. Атлети ворожих країн таки будуть мати своє представництво на Іграх-2024, але для цього потрібно не лише кваліфікуватись, а й пройти перевірку комісії від МОК.

Міжнародний олімпійський комітет схвалив низку рішень щодо майбутніх Ігор у столиці Франції. Усі вони стосуються спортсменів із Росії та Білорусі, які зможуть виступи у Парижі у "нейтральному" статусі, тобто без прапора, гімну та іншої національної символіки. Вони приїдуть до Парижу під абревіатурою AIN – "індивідуальні нейтральні атлети". Але їхня присутність там вже є неприємною для адекватного суспільства.

Відзначимо той факт, що спортсмени з Росії та Білорусі будуть змагатися лише в індивідуальних видах спорту, а не командних. Але перед цим представникам країн-агресорів потрібно буде пройти комісію, яка перевірить їх на нейтральність. Допущені атлети не повинні підтримувати війну проти України та взагалі якось бути причетними до армії. Щоправда, мовчазна позиція більшості із них підтверджує, що вони таємно не пропагандують інших підтримувати російську агресію в бік українців.

24 Канал розпитав олімпійського чемпіона із греко-римської боротьби, народного депутата від "Слуги Народу", а також члена парламентського комітету з питань молоді та спорту Жана Беленюка, що він думає із приводу допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024 та чи можна ще на це якось вплинути.

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Як у Раді реагують на допуск росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Жан Беленюк розповів, що у Верховній Раді України негативно відреагували на фінальне рішення МОК. Зокрема, підіймалось питання допуску ворожих спортсменів до Олімпіади. Українська сторона голосувала та зверталась до Міжнародного олімпійського комітету.

Також Беленюк розповів, як у МОК реагують на будь-які звернення з боку України.

Ми б залюбки прийняли будь-який законопроєкт, який би заборонив представникам ворожих країн їхати на Ігри-2024. Але тут суб'єктом прийняття рішень є МОК. Ми можемо звертатись до нього, але водночас потрібно розуміти ще наступну річ. МОК – це організація, яка відносить себе до нейтральних. Всі ці звернення від Міністерства молоді та спорту, від Верховної Ради, у МОК сприймають, як політичний тиск на свою організацію,

– заявив Беленюк.

Тим не менш українська сторона продовжує робити все, що в її силах. Але усіма рішеннями займається безпосередньо Виконавчий комітет МОК, який налічує 15 людей. Саме вони приймають рішення щодо участі чи неучасті ворожих спортсменів та тих рекомендацій, які були схвалені ще рік тому щодо росіян та білорусів.



Жан Беленюк / Фото 24 Каналу

Чому російські спортивні федерації відмовляються від змагань

Олімпійський чемпіон у Токіо пригадав останні відмови росіян від змагання. Такі рішення вже схвалили представники боксу та гімнастики. А от російські борці не хочуть пропускати головний старт.

Зараз взагалі прослідковується наступна тенденція. Багато російських федерацій відмовляються від участі у ліцензійних турнірах. Зазначають, що вони не бачать жодного сенсу виступати без прапора та іншої національної символіки. З їхніх вуст лунають патріотичні гасла. Знаю, що в боксі, гімнастиці вже прийняли такі відмови. Також є ще ряд федерацій Росії, які відмовились від виступів. Гадаю, якщо там буде політичне рішення спущене згори, то всі швиденько перевзуються.

Але річ у тому, що тут є також справа в мотивації. Адже в них не було вже особливих шансів відібратись у Париж, саме зараз у самому розпалі відбувається відбірковий етап. Не всі охочі зможуть взяти участь у цих змаганнях. Оскільки вони протягом довгого терміну були відсторонені від змагань. Через це в них банально бракує кількості залікових очок, що потрібні для участі у турнірі.

Як це до прикладу в фехтуванні. Тому їм вигідніше наразі заявляти, що вони самостійно не захотіли брати участь у змаганнях. А реально – вони просто вже не мали шансу відібратись. Це теж треба розуміти.

За словами олімпійського чемпіона, вже 5 квітня росіяни боротимуться на азербайджанському килимі, на першому європейському ліцензійному турнірі в Баку.

До прикладу, якщо ми беремо боротьбу, то наразі жодних заяв із приводу того, що вони знімають свої кандидатури із кваліфікаційного турніру, який буде відбуватись вже наприкінці цього тижня (5 – 7 квітня в азербайджанському Баку – 24 Канал). Перший європейський ліцензійний турнір до Ігор. За моєю інформацією, у заявці присутні росіяни,

– додав Жан.

Які ворожі борці потрапили під фільтрацію

Раніше ви зазначали, що деяких російських борців заблокували до відбору на Олімпіаду. Хто ці спортсмени, можливо, можете привідкрити прізвища?

За моєю інформацією, це Муса Євлоєв. Не дуже розумію, де тут присутня логіка. Ці борці наразі заблоковані федерацією. Слід розуміти, що МОК у контексті Ігор-2024 буде точно проводити додаткову перевірку спортсменів. Можливо, він заблокує ще більшу кількість спортсменів, не давши змогу їм брати участь у змагання.



Муса Євлоєв із Владіміром Путіним / Фото з інстаграму російського борця

Євлоєв – олімпійський чемпіон у Токіо, який на одному із заходів стояв поруч із Путіним та іншими спортсменами, у тому числі борцями, які продовжують свої виступи та навіть вже здобули ліцензії на наступну Олімпіаду.

Не можу зрозуміти логіки, за якою його відфільтрували, а інших цих спортсменів – ні. Ми звертались до компанії із Німеччини, що саме займається цією фільтрацією. Її, до слова, залучила наша Міжнародна федерація боротьби. Однак ніякої чіткої відповіді від них не отримали.

Євлоєв – одне з найгучніших прізвищ. Ще низка борців взагалі не були допущені до відбіркових змагань, але це переважно представники вільної боротьби. На жаль, не зможу назвати їхні прізвища, адже вони не боролись.

Найтитулованішому їхньому представнику Абдулрашиду Садулаєву взагалі заблокували в'їзд у Бухарест, попри відкриту візу. Він став єдиним вільником, якого не впустили з усього складу. Це вже говорить не про дії федерації, а про дії країни. Не знаю, чи ця історія була аргументована, але така ситуація була. На чемпіонаті Європи, який відбувся в лютому, у цій категорії в Росії навіть не було представника, тому що банально не було часу знайти заміну.



Садулаєв на зустрічі з Путіним / Фото з інстаграму спортсмена

Хоча російський борець брав участь у тогорічному чемпіонаті світу, де не зумів здобути ліцензію. Наразі Міжнародна федерація боротьби приймає дуже хитрі рішення, коли організовує ліцензійні європейські та світові турніри у країнах, які займають нейтральну позицію.

Зараз змагання прийматиме Азербайджан, а потім турнір відбудеться у Туреччині. Чемпіонат світу взагалі другий рік поспіль вирішили провести в Сербії. Такого ніколи ще не було, щоб два роки поспіль ЧС відбувався в одному і тому ж місці.



Усі добре розуміють важливість цього старту, де розіграють багато ліцензій. І якщо когось із росіян не допустять у якусь країну Західної Європи, тоді вони втратять шанси на відбір до Олімпіади. Тому можна сказати, що вони знайшли план, як перестрахуватись.

Тим паче, що президент Міжнародної федерації боротьби є громадянином Сербії, який зробив усі умови, щоб борці із Росії приїхали та без жодних загроз відборолись на турнірах. До того ж Сербія взагалі достатньо проросійсько налаштована країна, це стосується як населення, так і місцевої влади.

Чи закриє Франція свої кордони для атлетів із Росії та Білорусі

Чи зможе Франція насмілитись на заблокування в'їзду російським та білоруським спортсменам, котрі їхатимуть на Олімпіаду-2024? Водночас очільниця Парижа, де відбудуться Ігри, Анн Ідальго активно висловлює солідарність Україні.

Стежу за висловлюваннями мера Парижа Анн Ідальго, яка, до слова, нещодавно, приїжджала у Київ. Єдине, що в неї немає важелів для того, щоб заблокувати в'їзд ворожих спортсменів у Францію. Те, що ніхто в Парижі не радітиме приїзду росіян, це окей, але це не означає, що вони не приїдуть на змагання.

Гадаю, що зважаючи на всі ці інциденти, які вже були, росіяни максимально пропрацюють своїх людей. Думаю, що вони попередньо будуть надсилати свої склади, аби без перешкод перетнути французький кордон. Вони зроблять усе на дипломатичному рівні, щоб усіх спортсменів підтвердили та пропустили у Францію. Це виглядало б логічно.

Однак ніхто точно не знає, як буде насправді, та чи взагалі хтось із них поїде у Париж. Прогнозую, що їхнє представництво буде мінімальним, максимум до 50 людей, зважаючи на вже отриману кількість ліцензій.

До всього цього ми не повинні забувати про представників Білорусі. Вони не відмовляються від участі в Іграх-2024. Вони згодні на всі встановлені умови. Планують їхати. У них виступи без прапора та символіки не відбивають жодного бажання взяти участь у змаганнях.

Білоруси просто заплющують очі на це. Наведу приклад. З чемпіонату Європи білоруси повернулись додому із декількома нагородами. У місцевому аеропорту їх зустрів один із чиновників, а спортсменів відразу переодягнули в національну форму. Одразу вони почали розповідати, що в Європі усі добре розуміють, яку країну вони представляють, попри відсутність національної символіки. Те саме стосується росіян.

Перевірка на "нейтральність" та дивна фільтрація спортсменів

МОК створив комісію, що перевірятиме ворожих спортсменів на "нейтральність". Чи буде українська сторона контролювати цю перевірку росіян і білорусів, аби не допустити жодних порушень?

Так. Розповім, як це відбувається наразі. Ми вже маємо певний досвід у подібних перевірках, але не централізовану на базі МОК, а на профільному рівні федерацій. Федерація бере до уваги допущених спортсменів, які були залучені у пропагандистських заходах. Після чого збирається вся необхідна інформація.

Далі її з усіма фактами, фото, публікаціями надсилають до МОК, і в тому числі до федерації, яка їх допустила, з питанням, "а чому так відбувається?". Тут вже історія може бути абсолютно різна. Або людину можуть переглянути та відсторонити, або, на жаль, знайти виправдання такому вчинку.

Наведу приклад із нашої федерації. Ми запитували представників компанії, що здійснювала фільтрацію щодо борців, які перебували поруч із Путіним на заході в "Лужніках", розповідаючи, як завжди, якусь свою маячню.

Вони сказали, що перебування спортсменів поруч із вищим політичним керівництвом країни, не є прямою ознакою того, що вони підтримують дії влади. Саме так можна виправдати абсолютно всіх. Виходить, що можна стати поруч із якимось політичним керівником, але водночас бути "проти" нього. Звісно, це далеко не те, що ми хотіли почути, але це відповідь, яку нам дали у компанії. Людина, яка приходить на подібні події апріорі не може бути проти. На жаль, для когось це не є аргументом.



Жан Беленюк / Фото 24 Каналу

Чи буде Україна бойкотувати Олімпійські ігри-2024 через росіян

Чи розглядає Україна варіант із бойкотом Олімпіади-2024, про який раніше говорив ексочільник Мінспорту Вадим Гутцайт?

Гутцайт вже змінив свою риторику. Офіційно немає жодної заяви з цього приводу, а існують лише кулуарні розмови. Тим паче, що спортсмени готуються до Ігор, а Національний олімпійський комітет збирає представників федерацій, де, так би мовити, мотивують до збільшення кількості здобутих ліцензій. Наразі ми в процесі підготовки до Олімпійських ігор. Це вказує на те, що варіант із бойкотом поки що не є актуальним. Гадаю, що вже й не стане актуальним.

По-перше, що в нас був досвід, який не виправдав себе. Спортсмени були поза змаганнями та втратили можливість виборювати ліцензії. У нас не вийшло акумулювати навколо себе необхідну кількість країн, щоб влаштувати коаліцію, аби у випадку не лише Україна бойкотувала Ігри, а й інші європейські держави.

Були різноманітні заяви з підтримкою, але жодної заяви із Національних олімпійських комітетів цих країн, які солідарні із позицією України, не було. Якщо не помиляюсь, то якісь натяки були від країн Балтії. Однак було б дивно, якби вони заявили про бойкот швидше, аніж це зробили б ми.



Жан Беленюк на Олімпіаді у Токіо / Фото Getty Images

У нас був бойкот ще задовго до початку Олімпіади. Розуміли, що чим ближче до Ігор, тим більше ми будемо розуміти, чи взагалі будемо брати участь у змаганнях. Після того, як рівно за рік до відкриття Олімпійських ігор, стався інцидент з Ольгою Харлан, було дозволено брати участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.

Хочеться відзначити, що спочатку я взагалі не коментував цю історію, коли був сам бойкот. Через те, що я не був глибоко в тих процесах, мене не інформували з приводу того, яка ж у нас стратегія. Після того як почали потихенько знімати заборони, то зрозумів, що ніякої стратегії немає, це популістична історія, яка взагалі ні до чого точно не доведе.

Тому моя точка зору вже стабілізувалась на тому, що потрібно їхати, використовувати цей майданчик для просування проукраїнських наративів. Водночас не даючи можливість росіянам говорити, що "спорт повинен бути поза політикою" та щось подібне. Повинен бути хтось, хто буде цьому апелювати та розповідати, що коять російські війська на території України. Тим паче, що російські спортсмени закликають своє населення донатити на зброю, якою потім вбивають українців.

До слова. Олімпійські ігри-2024 у Парижі розпочнуться вже 26 липня та триватимуть до 14 серпня.