Совет директоров Организационного комитета Всемирных игр-2022 сообщил, что отстранил Россию и Беларусь от участия в турнире. Этот запрет также относится и к официальным лицам из двух стран.

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В официальном заявлении оргкомитета говорится, что "данное решение отвечает рекомендациям Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета".

Ранее МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований на международном уровне.

В этом году Всемирные игры должны состояться с 7 по 17 июля в городе Бирмингем, штат Алабама, США.

Всемирные игры – международные соревнования, являющиеся аналогом Олимпийских игр.

Они проходят раз в четыре года. В программе Игр есть только неолимпийские виды спорта. Тем не менее, Всемирные игры также проходят под патронатом МОК.

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