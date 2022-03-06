Рада директорів Організаційного комітету Всесвітніх ігор-2022 повідомила, що відсторонила Росію та Білорусь від участі у турнірі. Ця заборона також стосується й офіційних осіб із цих двох країн.

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В офіційній заяві оргкомітету йдеться, що "це рішення відповідає рекомендаціям Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету".

Раніше МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських спортсменів від змагань на міжнародному рівні.

Цьогоріч Всесвітні ігри мають відбутися з 7 до 17 липня в місті Бірмінгем, штат Алабама, США.

Всесвітні ігри – міжнародні змагання, що є аналогом Олімпійських ігор. Вони проходять раз на чотири роки. У програмі Ігор є тільки неолімпійські види спорту. Попри це, Всесвітні ігри також проходять під патронатом МОК.

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