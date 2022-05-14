На спортивной арене мы уже одолели нашего врага, – бывший биатлонист Седнев
Источник:НОК Украины и Олимпийская команда
Спортивный мир мгновенно отреагировал на полномасштабное вторжение России в Украину. Спортсменов враждебных стран выбросили из международных соревнований, у России забрали целый ряд турниров, а санкции на этом не останавливаются.
Седнев: Дай Бог, чтобы наши дети, чтобы они были в безопасности
Титулованный в прошлом биатлонист сборной Украины Сергей Седнев прокомментировал отстранение российского спорта от международных соревнований. Бывший спортсмен уверен, что на спортивном фронте Украина уже одержала победу над страной-агрессора.
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По словам эксбиатлониста, спорт – это то, что должно объединять мир, а спортсмены должны иметь безопасные условия, чтобы продолжать поднимать украинский флаг выше других на стартах. Седнев надеется, что как можно быстрее Украина оформит победу еще и на передовой, а украинцы смогут ходить по родной земле под мирным небом.
Я уверен, что на спортивной арене мы уже одолели нашего врага. Дай Бог, чтобы наши дети, которые сейчас здесь находятся, чтобы они были в безопасности, и скорее наступил мир,
– сказал бывший биатлонист.
Отметим, что больше Украины в войне против России поддерживают норвежцы. Биатлонисты из этой скандинавской страны открыто критикуют россиян, во время гонок на их одежде были надписи "No War", а один из лидеров не только Норвегии, но и целого мирового биатлона, Йоханнес Бё заявил, что отстранение России по спорту – единственная возможность настроить людей против власти.
Его партнеры по команде Тириль Экгофф и Штурла Легрейд тоже выразили свою поддержку украинцам.
Что известно о карьере Сергея Седнева
- Сергей Седнев – украинский биатлонист, впервые начавший свои выступления за национальную команду в далеком 2001 году.
- Многократный призер этапов Кубка мира. В 2010-м стал победителем индивидуальной гонки в итальянском Антхольце-Антерсельве.
- Трижды поднимался на пьедестал на чемпионате Европы, однажды на юниорском уровне.
- В 2011 году стал бронзовым призером чемпионата мира в российском Ханты-Мансийске. Седнев стал третьим в мужской эстафете.
- Имеет первые места на Кубке IBU.
- Наиболее урожайным в карьере биатлониста был 2010 год, когда получил 5 наград.