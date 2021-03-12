Неприятный инцидент произошел во время прямого эфира с участием экспертов ESPN в Колумбии. На одного из экспертов в студии Карлоса Ордуса упала часть декорации.

Деталь оказалась настолько тяжелой, что гость сложился под ней, как резиновый. К счастью, Ордус отделался легкими ушибами.

Смотрите также Олимпик оштрафовали на 500 тысяч гривен и запретили играть на стадионе "Динамо"

Коллеги были в шоке от инцидента и едва смогли переключить эфир на рекламную паузу. Но все обошлось.

"Должен сказать всем, кто писал и поддерживал после инцидента, что со мной все хорошо. Слава Богу, после медицинского обследования врачи не нашли ничего серьезного. Только синяк да ушиб на носу, никаких переломов. Спасибо всем, кто беспокоился", – прокомментировал инцидент сам пострадавший.

Видео инцидента