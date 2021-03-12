Неприємний інцидент стався під час прямого ефіру за участю експертів ESPN в Колумбії. На одного з експертів в студії Карлоса Ордуса впала частина декорації.

Деталь виявилася настільки важкою, що гість склався під нею, як гумовий. На щастя, Ордус відробився легкими забоями.

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Колеги були в шоці від інциденту і ледь змогли переключити ефір на рекламну паузу. Але все обійшлося.

"Маю сказати всім, хто писав і підтримував після інциденту, що зі мною все добре. Слава Богу, після медичного обстеження лікарі не знайшли нічого серйозного. Тільки синяк та забій на носі, ніяких переломів. Дякую всім, хто турбувався", – прокоментував інцидент сам постраждалий.

Відео інциденту