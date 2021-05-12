Довгоочікуване чемпіонство

Колишньому клубу Кріштіану Роналду вдалось за два тури до завершення сезону вже завоювати золоті нагороди сезону. В активі Спортинга 82 очки, а найближчий конкурент Порту поступається лідеру 8 пунктами. Тому вже ніяк ексклуб Ікера Касільяса не зможе нав'язати боротьбу.

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Порту та Бенфіка заочно розіграють друге місце та другу путівку від Португалії у груповий раунд Ліги чемпіонів. Між клубами лише 4 очки різниці.

Спортингу вдалось перервати засушливу серію без золотих нагород у чемпіонаті Португалії, яка тривала ще з сезону-2001/2002. Португальський клуб, який є одним із найбільш титулованих команд країни, здобув свій 19 трофей у чемпіонаті.

Після матчу проти Боавішту гравці та тренерський штаб не стримували емоцій радості. Футболісти лежали на газоні та не могли повірити у досягнення.

Відео емоцій Спортинга після перемоги

Кріштіану Роналду вже привітав колишній клуб із чемпіонством в інстаграмі. Зірковий португалець світлину усієї команди, яку лаконічно підписав.

Вітаємо чемпіонів,

– йдеться у пості.