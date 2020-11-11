Спортивний директор "Минаю" Михайло Кополовець розкритикував суддівство у матчах проти "Десни" та "Колоса". Він вважає, що в УПЛ не роблять радикальних дій після таких грубих помилок рефері.

У 9-му турі УПЛ "Минай" зустрічався проти "Десни", де на 80-й хвилині Пилип Будківський забив єдиний гол за чернігівську команду та приніс перемогу команді Рябоконя. Спортдиректор закарпатського клубу Михайло Кополовець на емоціях висловився про ганебне суддівство у поєдинку, повідомляє "Футбольний формат".

Як відбувся матч "Десна" перемогла "Минай" завдяки голу з офсайда: відео

Звинувачення у сторону суддів

Кополовець позитивно відзначив гру своїх футболістів, які виклались на полі на всі 100%, але не може дивитись у їх очі, коли арбітр робить такі дитячі помилки.

Хочу, щоб комітет звернув увагу на такі помилки арбітрів. В УПЛ розпочинається якийсь безлад. Вже другий матч поспіль рефері вирішують долю матчу – там на 93-й хвилині ставлять пенальті у наші ворота, а тут зараховують гол із метрового офсайда. Потім ображаються, що ми коментуємо роботу суддів,

– заявив Кополовець.

За словами спортивного директора "Минаю", прикро, що такі помилки суддів зменшують повагу до суперника. Михайло вважає, що обидва програшні матчі не мали завершуватись саме з таким рахунком. Футболісти не винні, що судді під час матчу займаються свавіллям.

Суддівством у першому таймі Кополовець залишився задоволеним. Але по перерві він був шокованим, що витворяли арбітри у поєдинку.

Про роботу арбітрів у першій 45-хвилинці не можу нічого сказати, а от у другому таймі їх наче підмінили. Ці судді вийшли з Першої ліги, але складається враження, що вони там і залишились. Не хочу нікого ображати, але я не міг мовчати після такої зустрічі. Ви постійно помиляєтесь лише на користь наших суперників. Їх не шкода наших гравців", – на емоціях сказав Кополовець.

Додамо, що у стартові хвилин поєдинку Нурієв мав шанс записати своє прізвище на табло місцевого стадіону, але влучив у стійку. Тому єдиний гол на 80-й хвилині від Будківського вирішив долю матчу. Перемога "Десни" 1:0.