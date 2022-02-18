Спорт – вне политики, – россиянин Буров об объятиях с украинцем Абраменко в Пекине
Источник:ТАСС
Российский спортсмен Илья Буров прокомментировал объятия с украинцем Александром Абраменко на Олимпийских играх в Пекине. Буров начал обнимать Абраменко после оглашения результатов на пекинских играх.
Абраменко просил Бурова быть осторожнее
В Пекине Абраменко завоевал серебро и опередил россиянина Бурова на второй подряд Олимпиаде. На Играх в 2018 году украинец взял золото и тоже обнимался с Буровым.
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Российский спортсмен прокомментировал объятия с Абраменко. Он заявил, что спорт – вне политики.
Через четыре года история снова в топе, потому все хорошо – нас запомнят, мы в истории. Как и тогда, могу сказать, что спорт – вне политики. Главное – дружба, а политики пусть между собой разбираются и в спорт не лезут,
– прокомментировал объятия Буров.
Как известно, перед Олимпиадой-2022 украинским спортсменам рекомендовали не стоять с россиянами в Пекине. Буров заявил, что Абраменко просил его "быть осторожнее".
Но, как говорит россиянин, он не мог удержаться и поздравил друга с завоевания серебряной награды.
"Мы обсуждали этот момент, он не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть осторожнее. Но как я мог не поздравить друга? Так что все нормально", – резюмировал бронзовый призер Олимпиады в Пекине.
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Абраменко принес Украине единственную медаль на Олимпиаде
- Александр Абраменко завоевал для Украины единственную медаль на Олимпиаде в Пекине. Украинец 16 февраля получил "серебро" в лыжной акробатике.
- Он стал вторым мультимедалистом в истории Украины на зимних Олимпиадах. Эта медаль стала для Украины 9-й за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах.
- Александр – первый украинец, завоевавший медали на двух Олимпиадах подряд. В 2018 году он получил золото. Александр – старейший призер Игр в лыжной акробатике.