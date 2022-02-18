Спорт – вне политики, – россиянин Буров об объятиях с украинцем Абраменко в Пекине

Российский спортсмен Илья Буров прокомментировал объятия с украинцем Александром Абраменко на Олимпийских играх в Пекине. Буров начал обнимать Абраменко после оглашения результатов на пекинских играх.

Абраменко просил Бурова быть осторожнее

В Пекине Абраменко завоевал серебро и опередил россиянина Бурова на второй подряд Олимпиаде. На Играх в 2018 году украинец взял золото и тоже обнимался с Буровым.

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Российский спортсмен прокомментировал объятия с Абраменко. Он заявил, что спорт – вне политики.

Через четыре года история снова в топе, потому все хорошо – нас запомнят, мы в истории. Как и тогда, могу сказать, что спорт – вне политики. Главное – дружба, а политики пусть между собой разбираются и в спорт не лезут,

– прокомментировал объятия Буров.

Как известно, перед Олимпиадой-2022 украинским спортсменам рекомендовали не стоять с россиянами в Пекине. Буров заявил, что Абраменко просил его "быть осторожнее".

Но, как говорит россиянин, он не мог удержаться и поздравил друга с завоевания серебряной награды.

"Мы обсуждали этот момент, он не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть осторожнее. Но как я мог не поздравить друга? Так что все нормально", – резюмировал бронзовый призер Олимпиады в Пекине.

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