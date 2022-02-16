Абраменко завоевал второе серебро в истории Украины
Абраменко удалось стать вторым мультимедалистом в истории Украины на зимних Олимпиадах. Первой была биатлонистка Вита Семеренко, сообщает 24 канал.
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На Олимпийских играх 2018 года Абраменко принес Украине золотую медаль. Он стал первым украинцем, завоевавшим медали на двух Олимпиадах подряд.
Независимая Украина выступает на зимних Олимпийских играх с 1994 года. С тех пор за 8 Олимпиад украинцы сумели добыть в борьбе 9 наград.
В активе нашей команды 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.
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Украинские призеры зимних Олимпиад
1994
- Оксана Баюл – золото (фигурное катание)
- Валентина Цебре-Несина – бронза (биатлон)
1998
- Елена Петрова – серебро (биатлон)
2006
- Лилия Вайгина-Ефремова – бронза (биатлон)
- Елена Грушина и Руслан Гончаров – бронза (фигурное катание)
2014
- Женская сборная Украины по биатлону – золото
- Вита Семеренко – бронза (биатлон)
2018
- Александр Абраменко – золото (фристайл)
2022
- Александр Абраменко – серебро (фристайл)
Украина за всю историю закончила только две зимние Олимпиады без медалей – в 2002 и 2010 годах.