Спорт, мать вашу, вне политики, – олимпийский медалист Горуна эмоционально поддержал Магучих
Источник:фейсбук Станислава Горуны
Сеть облетело фото, как украинская медалистка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих обнималась с российской – Марией Ласицкене. У многих украинцев оно вызвало непонимание – ведь Россия отобрала у Украины Крым и ведет войну на Донбассе.
Между тем Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитан российской армии. На ситуацию уже даже отреагировали в Минобороны Украины.
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"Отстаньте от спортсменов из вашей ****ной политикой"
Впрочем, видим и публичные выступления в защиту Ярославы Магучих. В частности, 8 августа в фейсбуке высказался по этому поводу другой украинский олимпийский бронзовый призер – каратист Станислав Горуна.
Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины – это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой,
– написал Горуна.
Далее спортсмен объяснил, что его коллеги занимаются ремеслом, а не политикой, а фото с соперником является частью этого ремесла. Причем речь идет именно о фото на пьедестале как "уникальном и исключительном месте уважения".
Сообщение Станислава Горуны в поддержку Ярославы Магучих / Скриншот
"Нет "зрады" в фото Магучих с Ласицкене", а спорт "однозначно вне политики", – считает Горуна. В своем посте он эмоционально добавил:
Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**итесь от спортсменов из-за личных отношений, которые сформировались на основании далеких от политики вещей.
А, мол, фотографию надо "оставить просто фотографией".Обратите внимание: комментарии к сообщению спортсмена – не менее эмоциональны. Читатели странички каратиста со Львовщины в большинстве своем позицию ни Ярославы Магучих, ни Станислава Горуны не поняли.
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