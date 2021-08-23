Баюл отказалась от гражданства, Динамо вышло в лидеры УПЛ: главные новости спорта 22 августа

Легендарная украинка Оксана Баюл отказалась от гражданства, а Динамо вышло в лидеры УПЛ. Обзор главных новостей спорта за 22 августа в дайджесте Спорт 24.

Баюл отказалась от украинского гражданства

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл заявила, что отказалась от украинского гражданства. Баюл получила гражданство другого государства.

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Об отказе от украинского гражданства Оксана Баюл сообщила на своей странице в инстаграме. Она отметила, что очень взволнована из-за этого.

Вместе с тем, фигуристка не сообщила, почему решила сменить гражданство.

Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины. Она завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. До этого в 1993 году она стала чемпионкой мира. Баюл перебралась жить в США, где занимается тренерской деятельностью.

Полный текст сообщения Оксаны Баюл об отказе от украинского гражданства

Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, значит нет. Головой в бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство... В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, то он все еще признается в правоотношениях гражданином Украины. Я отказываюсь от украинского гражданства.

Динамо – лидер УПЛ

Киевское Динамо в центральном матче 5 тура украинской Премьер-лиги принимало лидера чемпионата – черниговскую Десну. Киевляне сумели победить соперника и единолично возглавили чемпионат.

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В первом тайме "динамовцы" отличились двумя голами. Сначала настоящий шедевр вышел у Виталия Буяльского, после чего преимущество "бело-синих" удвоил Виктор Цыганков с пенальти.

Во втором тайме Виталий Буяльский оформил дубль. В конце игры Динамо забило еще и 4 гол. Возле собственных ворот отметился Тарас Завийский. В итоге Динамо победило 4:0.

Лузан победила на мировом Суперкубке

Украинская каноистка Людмила Лузан после получения двух медалей на Олимпиаде-2020, завоевала и две награды на Суперкубке международной федерации каноэ.

Суперкубок состоялся в американской Оклахоме. На этот раз спортсменка завоевала золотую медаль.

Лузан завоевала золотую медаль на дистанции 350 м и бронзовую на дистанции 1000 м (с одной перебежкой).

В целом украинские спортсменки завоевали четыре медали. Байдарочница Мария Повх завоевала две бронзовые награды.