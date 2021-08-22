Мариуполь – Заря 3:4

Голы: Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32 – Кулаков, 47, Свитюха, 80, Микитишин, 89

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С начала матча команды взяли высокий темп и демонстрировали интенсивный футбол. Первый опасный момент возник возле ворот "азовцев".

Шахаб оказался на ударной позиции после кросса с левого фланга. Иранец чудом не отличился голом из пределов вратарской.

Мариуполь ответил индивидуальным проходом Стасюка и острым ударом в угол. Звезду от пропущенного гола спас Шевченко!

Разгром от Зари

Открытый футбол рано или поздно должен был закончиться голом. В итоге Заре удалось открыть счет в игре. Назарина решился на дальний удар и, разрядив свою пушку, едва не разорвал сетку – 1:0!

Видео гола Назарина

Через 6 минут на табло уже горело 2:0. Мариуполь попытался провести результативную атаку и даже заставил Шевченко вступить в игру. Но Заря провела быстрое контрнаступление, которое классным голом завершил Шахаб!

Видео гола Шахаба

Но на этом голепад не завершился. На 32 минуте в воротах Мариуполя отличился Александр Гладкий. Защитники забыли об Александре в штрафной и тот из пределов штрафной ударом головой отправил мяч в сетку.

Видео гола Гладкого

Веселый футбол продолжился после перерыва. Мариуполю удалось заложить первый камень к потенциальному камбэку на 47 минуте.

Кулаков обокрал Назарина, который замедлил с выбиванием мяча. Игрок Мариуполя убежал на рандеву с Шевченко и переиграл того – 3:1.

Видео гола Кулакова

Свой момент на старте второго тайма был и у Зари. Сергей Булеца вышел на ударную позицию в штрафной "азовцев" и пытался закрутить мяч в "девятку". Но полузащитнику несколько не хватило точности.

Мариуполь несколько увлекся игрой в атаке и забыл об обороне. На 60 минуте луганчане в несколько передач буквально разорвали оборону соперника и вывели Шахаба на ударную позицию. Иранец красивым ударом закрутил мяч в сетку.

Видео другого гола Шахаба

После четвертого гола Зари игра несколько успокоилась. Однако на 80 минуте Мариуполь второй раз попытался восстановить интригу. Свитюха отличился красивым голом из-за пределов штрафной и сократил счет.

Видео гола Свитюхи

На этом Мариуполь не остановился и на 89 минуте полностью вернул интригу в матч. Микитишин отметился очередным сумасшедшим голом в поединке. Игрок Мариуполя сделал счет 4:3 и приблизил "азовцев" к ничьей.

Відео голу Микитишина