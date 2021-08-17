24 футболиста для сборной Украины, смерть олимпийского чемпиона: топ-новости спорта 16 августа

Сборная Украины объявила заявку из 24 футболистов на матчи в сентябре. Скончался двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубничий. Такими были главные новости в мире спорта в понедельник, 16 августа

Заявка сборной Украины

В Украинской ассоциации футбола объявили список из 24 игроков, которых вызвали на матчи сборной Украины в сентябре. Еще 8 футболистов попали в резервный список.

Стоит отметить, что в заявку не попал вратарь Андрей Пятов. Есть Евгений Коноплянка – только в резервном списке, как и Виктор Коваленко.

Учитывая, что сборная Украины без тренера, то заявку формировал не тренерский штаб, а комитет национальных сборных УАФ, которым руководят Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Умер Владимир Голубничий

На 86-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион Владимир Голубничий. Он специализировался на спортивной ходьбе, дважды устанавливал мировые рекорды на дистанции 20 километров.

На Олимпиаде в Риме-1960 и Мехико-1968 становился победителем.

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