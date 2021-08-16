Мариуполь – Черноморец 2:3

Голы: Кулаков, 13, Мишнёв, 82 (пен) – Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 56 (пен)

До этого матча обе команды еще в этом сезоне не побеждали. У Мариуполя была одна ничья в активе, Черноморец три стартовых тура проиграл.

Это был матч, в котором сошлись игроки, арендованные у Шахтера против команды, которая состояла из футболистов, арендованных у Динамо. Так, в стартовом составе Мариуполя было сразу шестеро игроков, принадлежащих донецкому клубу. У Черноморца оказалось сразу восемь арендованных динамовцев.

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Команды активно начали матч, не задерживая мяч в центре поля надолго. За ними пришли и первые удары по воротам. Поэтому вскоре после начала игры были забиты и первые голы.

Первыми отличились хозяева поля – Хромей вывел на ударную позицию Кулакова, и нападающий в штрафной уже в падении таки протолкнул мяч мимо Кучерука.

Но за несколько минут Черноморец сумел сравнять счет – после навеса от Авагимяна мяч отлетел к Михайленко, и тот мощно пробил в дальний угол.

Через несколько минут Михайленко мог оформить и дубль, но мяч после его удара головой попал в штангу.

В целом к концу первого тайма "моряки" создали несколько моментов, чтобы отличиться, но на перерыв ушли при ничейном счете.

Однако чуть ли не сразу после возобновления игры Черноморец таки вышел вперед в этом матче. Авагимян решился на дальний удар в угол за вратарем. Как Кудрик в прыжке не пытался до него дотянуться – ничего не удалось.

На 54-й минуте ситуация для Мариуполя стала еще хуже – арбитр назначил пенальти за игру рукой Мампасси. Удар с отметки четко реализовал Путря. К слову, он, как и Авагимян, в свое время выступал за Мариуполь.

Шанс на спасение Мариуполь получил на 82-й минуте, когда арбитр еще раз назначил пенальти в этом матче – на этот раз в ворота Черноморца за фол Дубко. Мишнёв четко реализовал удар с отметки.

Но спастись от поражения Мариуполю не удалось. Хотя даже уже в компенсированное арбитром время вратарь Кудрик пошел в штрафную на подачу с углового.

Видеообзор матча Мариуполь – Черноморец

Черноморец одерживает первую победу в сезоне. И поднимается со дна турнирной таблицы. В то же время на предпоследнее место опускается Мариуполь.