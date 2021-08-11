Рамирес впервые вышел за Динамо. И сразу – в стартовом составе.

И уже в первом тайме Рамирес отметился результативной передачей. А потом и голом. Передачу он отдал на Буяльского, который роскошным ударом и открыл счет в этом матче.

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Уже в компенсированное арбитром время к первому тайму Рамирес забил и сам. После того, как Бущан вынес мяч от собственных ворот, он отлетел к Буяльскому от соперников. Игрок в касание запустил в прорыв Караваева. Уже в штрафной тот решил сам не пробивать, а прострелил на Рамиреса, который вбегал параллельным курсом. Форварду надо было лишь отправить мяч в пустые ворота, что он и сделал.

Видео гола Рамиреса

Во втором тайме Рамирес был заменен. На 61-й минуте вместо него вышел Денис Гармаш, который в двух предыдущих матчах и играл на позиции нападающего.