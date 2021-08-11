Открыть счет в этом матче Динамо удалось на 19-й минуте. Миколенко решил сделать заброс в штрафную на нападающего Рамиреса, для которого это был дебютный матч за Динамо.

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Форвард решил в касание остановить мяч, пробросив его мимо соперника. И получилось так, что он, фактически, сбросил мяч на Буяльского. Тот решил перебросить голкипера. Кучер не ожидал такого удара, поэтому начал пятиться, но до мяча не дотянулся.

Видео гола Буяльского в ворота Миная

Этот гол стал первым, который Минай пропустил в этом сезоне. Все из-за того, что это всего лишь вторая игра в чемпионате для закарпатского клуба. Матч Динамо – Минай должен был состояться еще в первом туре (базовая дата – 24 июля). Но из-за того, что Минай заменил Олимпик в УПЛ, то матч первого тура с их участием решили перенести.

Во втором туре Минай на своем поле принимал Александрию. И победил благодаря единственному голу в матче на последней минуте.

Матч третьего тура с участием Миная тоже перенесли. Все из-за того, что это должен был быть матч против Колоса. Но команда из Ковалевки во вторник, 10 августа, проводила матч квалификации Лиги конференций в Казахстане против Шахтера из Караганды. Чтобы Колос имел больше времени на подготовку к этому матчу, их игру чемпионата решили перенести. Но это не помогло – Колос уступил в серии пенальти и вылетел из турнира.