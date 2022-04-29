Экспертная ракетка мира Бориса Беккера приговорена к двум с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в нарушении закона о банкротстве и сокрытии активов.
До речі Костюк із розгромної перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
В случае хорошего поведения половину срока заменят условным.
После того, как теннисиста в 2017 году объявили банкротом, Беккер вывел из своего бизнес-счета 390 тысяч фунтов, не задекларировал недвижимость в Германии и скрыл 825 тысяч евро долга.
Этот вердикт является предупреждением для тех, кто думает, что может скрыть свои активы и остаться безнаказанным. Информацию обнаружат, и вас привлекут к ответственности,
– заявил руководитель Службы по делам о несостоятельности Дин Билл.
Что известно об экс-тенисисте
- Борис Франц Беккер – один из самых успешных теннисистов.
- В 1992 году он завоевал олимпийское золото. Шесть раз побеждал на турнирах Grand Slam.
- За свою карьеру он получил три профессиональных награды: чемпиона мира по ITF (1989), игрока года ATP (1989) и наиболее усовершенствованного игрока ATP (1985).