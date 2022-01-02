Спорт – как наркотик, – биатлонистка Журавок рассказала о возобновлении карьеры

Украинская биатлонистка Юлия Журавок рассказала о возвращении к биатлонным стартам после декретного отпуска. Спортсменка успешно начала сезон в Буковеле.

"Не хватало этой атмосферы"

Журавок подчеркнула, что с нетерпением ждала момента, когда сможет выйти на старт. Юлия признается, что очень соскучилась по соревнованиям.

Читайте также Я подхватила вирус, – биатлонистка Меркушина рассказала о своем состоянии здоровья

Конечно, мне не хватало этой атмосферы. Соскучилась по партнерам по команде. Ведь спорт – как наркотик,

– подчеркнула биатлонистка.

Также спортсменка рассказала о разлуке со своим маленьким сыном.

"Очень скучаю по ребенку. С семьей на связи круглосуточно. Сейчас за главную у нас – моя свекровь, конечно, муж помогает с ребенком, также у нас есть няня", – добавила Юлия.

Начало сезона для Журавок