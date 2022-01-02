"Не хватало этой атмосферы"
Журавок подчеркнула, что с нетерпением ждала момента, когда сможет выйти на старт. Юлия признается, что очень соскучилась по соревнованиям.
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Конечно, мне не хватало этой атмосферы. Соскучилась по партнерам по команде. Ведь спорт – как наркотик,
– подчеркнула биатлонистка.
Также спортсменка рассказала о разлуке со своим маленьким сыном.
"Очень скучаю по ребенку. С семьей на связи круглосуточно. Сейчас за главную у нас – моя свекровь, конечно, муж помогает с ребенком, также у нас есть няня", – добавила Юлия.
Начало сезона для Журавок
- В июне 2021 года биатлонистка родила сына. Биатлонистка сразу подчеркнула, что не собирается покидать спорт.
- Она дебютировала на чемпионате Украины в Буковеле. В спринтерской гонке биатлонистка заняла второе место, а уже в персьюте – возглавила пьедестал.