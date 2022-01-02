"Не вистачало цієї атмосфери"

Журавок наголосила, що з нетерпінням чекала моменту, коли зможе вийти на старт. Юлія зізнається, що дуже скучила за змаганнями.

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Звичайно, мені не вистачало цієї атмосфери. Скучила за партнерами по команді. Адже спорт – як наркотик,

– наголосила біатлоністка.

Також спортсменка розповіла про розлуку зі своїм маленьким сином.

"Дуже сумую за дитиною. З сім'єю на зв'язку цілодобово. Зараз за головну у нас – моя свекруха, звичайно, чоловік допомагає з дитиною, також ми маємо няню", – додала Юлія.

Початок сезону для Журавок