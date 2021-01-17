Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов поделился своими музыкальными предпочтениями. Больше всего он любит петь застольные песни. А дуэтом бы спел с Михаилом Кругом.

Сергей Кривцов пришел в гости на интервью к Виктору Вацко. Одна из тем касалась музыки.

Читайте также Мы отдельными кланами жили, – Кривцов о бразильцах и украинцах в "Шахтере" при Луческу

По словам Кривцова, чтобы начать петь песни, ему надо выпить два бокала вина. А вот дуэтом он бы спел с Михаилом Кругом – российским исполнителем шансона, которого убили в 2002 году.

"Я пою такие песни... Они не будут популярны. Застольные, где не надо вытягивать высокую ноту. Я думаю, если бы был Михаил Круг жив, я бы с ним спел", – признался Сергей Кривцов.

Видео интервью Кривцова