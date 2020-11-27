Защитник Сергей Кривцов с 2010 года выступает за донецкий "Шахтер". Поэтому за десятилетие в команде он сменил трех тренеров.

Одним из них был Мирча Луческу, который руководил командой с 2004 до 2012 года. Под его руководством в команде было немало бразильцев. Поэтому игроки в команде делились на "отдельные кланы". Об этом рассказал Сергей Кривцов в интервью "Провокатору".

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Было такое при Луческу, нечего скрывать. Мы кланами, можно сказать, жили. Сейчас такого нет. Есть как минимум два натурализованных бразильца, которые прекрасно владеют русским языком. А также Тайсон и Алан Патрик, которые давно играют в "Шахтере", тоже хорошо владеют языком. Сейчас такого разделения нет,

– рассказал Сергей Кривцов.

За время, проведенное в "Шахтере", у футболиста появилось немало друзей. Поэтому часто общение с ними переходит в шутки. Однако не со всеми можно шутить.

"Я понимаю на какую тему и с кем можно шутить. Так и в команде. Есть ребята, над которыми можно подшутить, и которые мне этим же могут ответить. И это будет классно. А кому-то я скажу какую-то шутку, и он обидится на меня", – рассказал Кривцов.

Чаще всего Сергей Кривцов шутит с Николаем Матвиенко, Алексеем Шевченко и Давидом Хочолавой. Однако над кем в команде не стоит шутить, Кривцов не рассказал.