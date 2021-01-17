Захисник донецького Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов поділився своїми музикальними вподобаннями. Найбільше він любить співати застільні пісні. А дуетом би заспівав із Михайлом Кругом.

Сергій Кривцов прийшов в гості на інтерв'ю до Віктора Вацка. Одна з тем стосувалася музики.

Читайте також Ми окремими кланами жили, – Кривцов про бразильців та українців в "Шахтарі" за Луческу

За словами Кривцова, щоб почати співати пісні, йому треба випити два бокали вина. А от дуетом він би заспівав з Михайлом Кругом – російським виконавцем шансону, якого вбили у 2002 році.

"Я співаю такі пісні... Вони не будуть популярні. Застільні, де не треба витягувати високу ноту. Я думаю, якби був Михайло Круг живий, я б з ним заспівав", – зізнався Сергій Кривцов.

Відео інтерв'ю Кривцова