Милан 13 февраля гостил на стадионе Специи в рамках 22 тура итальянской Серии А. Хозяева неожиданно переиграли лидера сезона.

Специя – Милан 2:0

Голы: Маджоре, 56, Бастони, 67

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Уже в начале встречи первую остроту создали хозяева. Сапонара оказался самым ловким в площадке Милана, получил мяч и уже в падении пробивал в створ ворот соперника-голкипер Доннарумма был на месте.

Гости ответили не менее остро. Однако мяч после удара головой от Романьоли пролетел мимо стойки.

Футболисты в три передачи создали опасную атаку на ворота "россонери". Но удар Эстевеза был заблокирован защитником.

Голов в первой 45-минутке фанаты так и не увидели. А вот после перерыва хозяева довольно быстро открыли счет. Перед этим футболисты нанесли три подряд удара, но все выстрелы были заблокированы.

На 56-й минуте хозяева таки добились своего. Снова быстрая атака удалась, которую удачно завершил Маджоре. Игроку ничего уже не оставалось, как отправить мяч в пустые ворота – 1:0.

Гости сфолили на линии собственных ворот. Эстевез со штрафного отдал передачу под удар Бастони, который с дальнего расстояния поразил владения Милана – 2:0.

Ибрагимович головой пробил в угол ворот, но он снова пролетел мимо стойки. Фортуна этим вечером была не на стороне лидера сезона.

В итоге – 2:0 неожиданная победа. Интересно, что команда Стефано Пиоли не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника

Специя – Милан видеообзор