Барселона 13 февраля на своем поле принимала Алавес в рамках 23 тура испанской Ла Лиги. Каталонцы разгромили соперника.

Барселона – Алавес 5:1

Голы: Тринкау, 29, 74, Месси, 45+1, 75, Жуниор, 80 – Риоха, 57

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Первого гола во встрече нужно было ждать аж 29 минут. Мингуэса сильно прострелил в штрафную соперника, Мориба сбросил мяч под удар Тринкау, который прошил сетку ворот – 1:0.

Уже через семь минут каталонцы забили второй раз. Гризманн получил классный заброс со своей части поля, вышел один на один с голкипером, но не сумел выйти победителем из этой дуэли. Но атака продолжалась. Мяч подхватил Месси и пробил мимо вратаря. Судья усмотрел офсайд у аргентинца, поэтому гол был отменен.

Однако к концу первого тайма Лионелю таки удалось записать свою фамилию на табло "Камп Ноу". Месси взял на себя инициативу и пробил из-за пределов штрафной – мяч рикошетом от стойки попал прямо в ворота, бильярдный удар удался лидеру Барселоны, 2:0. При таком комфортном счете для хозяев футболисты ушли на отдых.

После перерыва игроку Алавеса удалось сократить счет. Риоха сыграл на опережение на части поля Барселоны, стремительно ворвался в ворота соперника и пробил мимо тер Штегена – 2:1.

Тринкау упустил 100% возможность забить – голкипер помешал голу. Гризманн получил блестящий пас, но мяч после его удара пролетел мимо стойки.

На 74-й минуте Барселоне удалось увеличить преимущество. Месси получил классную передачу из глубины поля, но выход один на один с вратарем не реализовал. Однако мяч подхватил Тринкау и отправил его уже в пустые ворота – 3:1.

Уже через минуту Месси не сложил руки и оформил дубль. Аргентинскому нападающему удался мастерский удар из-за пределов штрафной – 4:1, голкипер лишь взглядом провел мяч в свои владения.

В конце встречи классно сыграла атака команды Рональда Кумана. Месси "парашютом" отдал передачу на Гризманна, француз прострелил во вратарскую площадку, где уже караулил Жуниор, которому осталось лишь переправить мяч в ворота – 5:1, уверенная победа Барселоны.

После победы Барселона сравнялась по очкам с Реалом – по 46. Алавес с 22 пунктами идет 16-м.

Барселона – Алавес: видеообзор