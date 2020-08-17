Спасти не удалось: в России во время матча скончался 17-летний футболист Михаил Колосов
В России футболист "Олимпик Бибирево" Михаил Колосов скончался во время матча против "Строгино-2" на западе Москвы.
Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
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Инцидент произошел утром 16 августа на стадионе "Рублево" на западе Москвы. Футболист потерял сознание, у него начались судороги.
Известно, что как только Миша упал на поле, к нему подбежал медицинский работник ФК "Строгино", он оказал первую помощь. Тут же прибыли медики, которые почти полчаса оказывали помощь игроку, после чего отвезли в больницу. Реанимационная бригада смогла восстановить сердечную деятельность, но через час в больнице, не приходя в сознание, Миша умер.
Что известно о Михаиле Колосове
Футболист играл за команду ГБУ Саш Москомспорта "Олимпик", Михаил Колосов 2003 года рождения.
Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было.