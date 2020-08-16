Грубая борьба: Ракицкий получил два предупреждения за 20 минут и подвел свою команду
Украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступающий за российский "Зенит", подвел свою команду в матче чемпионата. Он получил две желтые карточки и был удален с поля во втором тайме.
В матче второго тура чемпионата России "Зенит" встречался с "Ростовом", пишет 24 канал.
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Неудачные действия украинца
Первую карточку защитник заработал на 55-й минуте, когда сорвал опасную контратаку соперника. А уже через 23 минуты украинец во второй раз в матче увидел перед собой горчичник за грубый фол в подкате, что привело к исключению.
"Зенит" все-таки победил соперника – 0:2.
Добавим, что украинец уже однажды тоже сыграл ненадежно и привел пенальти в свои ворота в матче против "Тамбова". Но команда Ракицкого в том матче также праздновала успех 2:1.
Ростов – Зенит обзор матча
Что известно о трансфере Ракицкого в российский "Зенит"
- Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" 28 января 2019 года. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.
- Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом, Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему вспомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.
- После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, играющих в России.
- Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.
- Не меньшую критику такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.
- Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".