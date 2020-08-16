Украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступающий за российский "Зенит", подвел свою команду в матче чемпионата. Он получил две желтые карточки и был удален с поля во втором тайме.

В матче второго тура чемпионата России "Зенит" встречался с "Ростовом", пишет 24 канал.

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Неудачные действия украинца

Первую карточку защитник заработал на 55-й минуте, когда сорвал опасную контратаку соперника. А уже через 23 минуты украинец во второй раз в матче увидел перед собой горчичник за грубый фол в подкате, что привело к исключению.

"Зенит" все-таки победил соперника – 0:2.

Добавим, что украинец уже однажды тоже сыграл ненадежно и привел пенальти в свои ворота в матче против "Тамбова". Но команда Ракицкого в том матче также праздновала успех 2:1.

Ростов – Зенит обзор матча

Что известно о трансфере Ракицкого в российский "Зенит"