У Росії футболіст "Олімпік Бiбiрьово" Михайло Колосов помер під час матчу проти "Строгіно-2" на заході Москви.

Про це повідомляє офіційний сайт Російського футбольного союзу (РФС).

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Інцидент стався вранці 16 серпня на стадіоні "Рубльово" на заході Москви. Футболіст знепритомнів, у нього почалися судоми.

Відомо, що як тільки Міша впав на полі, до нього підбіг медичний працівник ФК "Строгіно", він надав першу допомогу. Тут же прибули медики, які майже півгодини надавали допомогу гравцеві, після чого відвезли в лікарню. Реанімаційна бригада змогла відновити серцеву діяльність, але через годину в лікарні, не приходячи до тями, Міша помер.

Що відомо про Михайла Колосова

Футболіст грав за команду ГБУ Саш Москомспорта "Олімпік", Михайло Колосов 2003 року народження.

Михайло регулярно проходив медичне обстеження, і раніше ніяких проблем зі здоров'ям у нього зафіксовано не було.