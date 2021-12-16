Спасибо за все, Шахтер, – Марлос впервые прокомментировал уход из клуба

Марлос официально покинул Шахтер. Футболист дал первое интервью после ухода из донецкого клуба.

Марлос: Я буду бесконечно благодарен

33-летний правый вингер не сразу дал комментарий относительно своего возвращения в Бразилию. Марлос лишь в интервью для бразильского издания прокомментировал уход и поблагодарил Шахтера.

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Футболист назвал годы пребывания в донецком клубе лучшими в его карьере, где он вырос как профессионал и как человек.

Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что я испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба как Шахтер. Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что Шахтер сделал для меня и моей семьи,

– признался футболист.

"Здесь я завоевывал титулы"

Марлос выступал в Украине не только за Шахтер. Первой украинской командой в его карьере стал харьковский Металлист, в который перешел еще в 2012 году.

Именно в составе "горняков" игрок получил новых настоящих друзей. Также Марлос добавил, что на всю жизнь сохранит в сердце любовь фанатов и уважение всего персонала команды.

Здесь я завоевывал титулы, выигрывал индивидуальные награды, проявил себя для приглашения в сборную Украины. Могу только сказать: "Спасибо за все, Шахтер",

– сказал Марлос.

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