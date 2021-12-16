Марлос: Я буду бесконечно благодарен
33-летний правый вингер не сразу дал комментарий относительно своего возвращения в Бразилию. Марлос лишь в интервью для бразильского издания прокомментировал уход и поблагодарил Шахтера.
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Футболист назвал годы пребывания в донецком клубе лучшими в его карьере, где он вырос как профессионал и как человек.
Словами не передать то, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что я испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба как Шахтер. Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что Шахтер сделал для меня и моей семьи,
– признался футболист.
"Здесь я завоевывал титулы"
Именно в составе "горняков" игрок получил новых настоящих друзей. Также Марлос добавил, что на всю жизнь сохранит в сердце любовь фанатов и уважение всего персонала команды.
Здесь я завоевывал титулы, выигрывал индивидуальные награды, проявил себя для приглашения в сборную Украины. Могу только сказать: "Спасибо за все, Шахтер",
– сказал Марлос.
Шахтер попрощался с лидером
- В 2014 году Марлос поставил подпись в контракте Шахтера, перейдя из Металлиста. С того момента выступал исключительно за "горняков" и стал одним из лидеров команды.
- В последние годы начал терять форму и место в стартовом составе.
- В футболке дончан в течение 8 сезонов сыграл 287 матчей, в которых забил 74 гола и вошел в топ-11 лучших бомбардиров в истории клуба.
- Выступая за Шахтер принял важное решение – сменил бразильское гражданство на украинское. Все ради сборной Украины.
- В сезоне-2021/2022 отыграл за донецкую команду 26 поединков, в которых отметился 3 мячами и 6 ассистами.
- Жена футболиста показала печальные фото, как их семья покидает Украину с целой кучей чемоданов. На фотографиях видно, что для этого Шахтер предоставил уже экс-игроку клубный автобус, который помог привезти все чемоданы в аэропорт. Возлюбленная Марлоса коротко подписала фото: "Спасибо, Шахтер".