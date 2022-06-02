Спасибо сборной Украины за победу

Сборная Украины по футболу сделала еще один шаг к чемпионату мира 2022 года. Наша команда обыграла Шотландию. Теперь до заветной путевки на Мундиаль остался всего один шаг.

Однако эта победа – это несколько больше, чем просто шаг к участию украинской команды на чемпионате мира. Это минута радости для всех украинцев в это непростое время.

Как это было Украина одержала валидольную победу над Шотландией в борьбе за ЧМ-2022: видео голов

Эта победа – это возможность на несколько секунд после финального свистка просто порадоваться. Эмоционально радоваться. Кричать. Как мы это делали до 24 февраля 2022 года. Обычная человеческая радость, которую каждый из нас проявляет по-разному. Наконец, дать возможность нашим положительным эмоциям проявить себя.

Больше времени для радости у нас нет, ведь война никуда не делась, и каждый день в этой войне гибнут украинцы – как мирные жители, так и военные на фронте. И даже во время этого матча российские подонки снова дали о себе знать, обстреляв Львовскую область.

Спасибо футболистам, которые "подарили" украинцам всю палитру эмоций. Это и феерический гол Ярмоленко, и ощущение облегчения после гола Яремчука. Особое уважение за то, что побежал праздновать этот забитый гол с болельщиками.

Не обошлось без тревоги, когда в конце встречи шотландцы сократили отставание. А также момент отчаяния, когда Довбик и Зубков не реализовали свои моменты. И наконец-то эйфория, когда Довбик таки забил третий гол украинцев в этом матче.

К слову, этот матч состоялся в Глазго на стадионе "Гэмпден-Парк", где сборная Украины сыграла в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. И тогда Довбик забил гол на последних минутах, который и принес победу Украине. В этот раз гол Довбика хоть и не стал решающим, но окончательно закрепил победу украинской команды.

Теперь нас ждет матч 5 июня против Уэльса. Игра тоже состоится на стадионе соперника. Но вряд ли Украина останется без поддержки этой игры.

Отдельно хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на этот матч и поддерживали не только украинскую сборную. Но и "команду мечты", которая сейчас защищает нас от российской навалы – Вооруженные Силы Украины.