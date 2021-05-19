Журналистам не дали слово

Александр Кучер в хорошем настроении посетил традиционную послематчевую пресс-конференцию. Наставник коротко прокомментировал поединок, в котором его команда одержала победу со счетом 3:1.

Интересно Луческу признался, кто убедил его возглавить Динамо

Хочу поблагодарить всех, кто был с нами весь этот год, кто поддерживал и болел. Спасибо и до встречи,

– сказал Кучер.

Наставник решил не ждать вопросов от представителей СМИ. После этих слов тренер поднялся с кресла и покинул помещение. На прощание экс-футболист помахал всем рукой. Покидал специалист пресс-конференцию под аплодисменты и возмущение журналистов одновременно. Пресса даже не успела среагировать на такой короткий комментарий бывшего защитника Шахтера.

Металл с 56 очками лидирует в Группе Б. Ближайший конкурент Кривбасс уступает харьковскому клубу 12 пунктов. Клуб досрочно обеспечил себе повышение в классе.

Интересно, что сам наставник пожертвовал Металлу 500 тысяч долларов на развитие детского футбола. Впервые Кучер пришел к харьковчанам в июне 2020 года в статусе играющего специалиста. Уже позже Александр сконцентрировался исключительно на работе тренера.

Видео короткой пресс-конференции Александра Кучера