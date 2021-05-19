Экс-тренер донецкого Шахтера заявил, что сначала он думал, что будет сотрудничать со столичным клубом в качестве консультанта.

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Мне понравилась идея работать в Динамо. Затем я приехал домой к братьям Суркисам и, честно говоря, именно их замечательный отец убедил меня возглавить команду,

– признался Луческу.

По его словам, отец Суркисов сказал, что еще раз не переживет те эмоции, которые имел в последнем туре позапрошлого чемпионата, в котором киевская команда была на грани финиша на третьем месте.

"Он удивил меня своим отношением к жизни и любовью к команде с футболистами. Это было что-то удивительное. Так я попал в Динамо и подписал контракт с клубом", – резюмировал Луческу.

К сожалению, 4 февраля 2021 года, на 102-м году жизни, Михаил Суркис покинул наш мир.

Достижения Луческу в Динамо

Под руководством Луческу Динамо впервые с 2006 года выиграл все три внутренних трофея за один сезон.

В чемпионате Украины оно опередило Шахтер на 11 очков, в Суперкубке страны обыграло "горняков" со счетом 3:1, а в финале Кубка Украины справилось с Зарей (1:0).