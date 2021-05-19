Журналістам не дали слово

Олександр Кучер у гарному настрої відвідав традиційну післяматчеву пресконференцію. Наставник коротко прокоментував поєдинок, у якому його команда здобула перемогу з рахунком 3:1.

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Хочу подякувати всім, хто був із нами весь цей рік, хто підтримував і вболівав. Дякую і до зустрічі,

– сказав Кучер.

Наставник вирішив не чекати запитань від представників ЗМІ. Після цих слів тренер підійнявся з крісла та покинув приміщення. На прощання ексфутболіст помахав усім рукою. Покидав фахівець пресконференцію під оплески та обурення журналістів водночас. Преса навіть не встигла зреагувати на такий короткий коментар колишнього захисника Шахтаря.

Метал із 56 очками лідирує у Групі Б. Найближчий конкурент Кривбас поступається харківському клубу 12 пунктами. Клуб достроково забезпечив собі підвищення у класі.

Цікаво, що сам наставник пожертвував Металу 500 тисяч доларів на розвиток дитячого футболу. Вперше Кучер прийшов до харків'ян у червня 2020 року у статусі граючого фахівця. Вже згодом Олександр сконцентрувався виключно на роботі тренера.

Відео короткої пресконференції Олександра Кучера