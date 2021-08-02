Колос стартует с третьего квалификационного раунда. Перед тем жребий в соперники выбрал ему казахстанский Шахтер, выбивший из борьбы румынскую Стяуа.

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Если Колос пройдет Шахтер, то в плей-офф квалификации Лиги конференций команде предстоит сыграть с победителем пары Спартак (Словакия) – Маккаби (Тель-Авив, Израиль). В таком случае первый матч состоится в Украине 19 августа. Ответная игра – 26 августа.

Напомним, что в квалификации Лиги конференций выступала и полтавская Ворскла. Но команда вылетела от финского КуПС. Оба матча закончились в основное время вничью 2:2, но в домашнем матче Ворскла пропустила гол в экстратайме и проиграла.