Колос стартує з третього кваліфікаційного раунду. Перед тим жереб в суперники обрав йому казахстанський Шахтар, який вибив з боротьби румунську Стяуа.

До теми Шахтар отримав суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Якщо Колос пройде Шахтар, то у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій команді доведеться зіграти з переможцем пари Спартак (Словаччина) – Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль). У такому випадку перший матч відбудеться в Україні 19 серпня. Гра-відповідь – 26 серпня.

Нагадаємо, що у кваліфікації Ліги конференцій виступала і полтавська Ворскла. Але команда вилетіла від фінського КуПС. Обидва матчі закінчилися в основний час внічию 2:2, але в домашньому матчі Ворскла пропустила гол в екстратаймі та програла.