Федецкий был игроком основного состава Карпат, которые в свое время "наделали шума", когда в 2010 году прошли Галатасарай и вышли в групповой этап Лиги Европы. Именно Федецкий был тем игроком, который забил спасительный гол на 90+2 минуте в ворота турецкого клуба.

Впоследствии игрок получил вызов и в сборную Украины. Но на Евро-2012 так и не поехал. В то время он попал в дубль Карпат. Все из-за того, что не хотел подписывать контракт со львовским клубом. Так как в Карпатах он в то время выступал в аренде, права на игрока принадлежали донецкому Шахтеру.

У меня основной контракт был с Шахтером. В Карпатах был арендный контракт. Дыминский хотел иметь со мной полноценный контракт, чтобы потом меня продать. На тот момент, как говорил мне гендиректор Карпат Игорь Дедишин, в моих услугах был заинтересован Спартак. Давали 7 или 8 миллионов евро, и мне хороший контракт,

– рассказал Артем Федецкий.

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При этом Федецкий заявил, что не видел тогда преград для перехода в российский клуб. Если бы ему сейчас предложили, то он бы отказался. Так уже было в 2016 году. У него тогда закончился контракт с Днепром.

"Звонили из России агенты. Была конкретная сумма. Я говорю: "Нет, в теперешней ситуации не звоните, мне не интересно". Предлагали 2 миллиона евро зарплаты в год. Плюс подписной бонус", – рассказал Федецкий.

Причиной для отказа Федецкий назвал ситуацию между Украиной и Россией. Поэтому его даже не заинтересовало, какой клуб предлагал ему такой контракт.

"Я не интересовался. И тут дело было даже не в финансах. Да, я понимаю, хорошая зарплата, можно было поехать, пусть тебя "похейтят", а я себя обеспечу. Но это должен быть человеческий фактор. Когда я много раз ездил в АТО к ребятам, когда мы там в блиндажах с ними ужинали. Мне хотелось, чтобы те футболисты поехали посмотрели. Позволила ли бы им совесть потом перейти в российский клуб и сказать: "Извините, футбол вне политики"? – рассказал Федецкий.