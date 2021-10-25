Федецький був гравцем основного складу Карпат, які свого часу "наробили шуму", коли у 2010 році пройшли Галатасарай та вийшли в груповий етап Ліги Європи. Саме Федецький був тим гравцем, який забив рятівний гол на 90+2 хвилині у ворота турецького клубу.

Згодом гравець отримав виклик і до збірної України. Але на Євро-2012 так і не поїхав. На той час він потрапив в дубль Карпат. Все через те, що не хотів підписувати контракт з львівським клубом. Адже в Карпатах він на той час виступав в оренді – права на гравця належали донецькому Шахтарю.

В мене основний контракт був з Шахтарем. В Карпатах був орендний контракт. Димінський хотів мати зі мною повноцінний контракт, щоб потім мене продати. На той момент, як казав мені гендиректор Карпат Ігор Дедишин, в моїх послугах був зацікавлений Спартак. Давали 7 чи 8 мільйонів євро, і мені хороший контракт,

– розповів Артем Федецький.

Варте уваги Український коментатор в прямому ефірі матчу Ліги Європи назвав Росію окупантом: відео

При цьому Федецький заявив, що не бачив тоді перепон для переходу у російський клуб. Якби ж йому зараз запропонували, то він би відмовився. Так вже було у 2016 році. В нього тоді закінчився контракт з Дніпром.

"Дзвонили з Росії агенти. Була конкретна сума. Я говорю "ні, в теперішній ситуації не дзвоніть, мені не цікаво". Пропонували 2 мільйони євро зарплати в рік. Плюс підписний бонус", – розповів Федецький.

Причиною для відмови Федецький назвав ситуацію між Україною та Росією. Відтак його навіть не зацікавило, який клуб пропонував йому такий контракт.

"Я не цікавився. І тут справа була навіть не у фінансах. Так, я розумію, хороша зарплата, можна було поїхати, хай тебе "похейтять", а я себе забезпечу. Але це має бути людський фактор. Коли я багато разів їздив в АТО до хлопців, коли ми там в бліндажах з ними вечеряли. Мені хотілося, щоб ті футболісти поїхали подивилися. Чи дозволила б їм совість потім перейти в російський клуб і сказати "вибачте, футбол поза політикою"?, – розповів Федецький.