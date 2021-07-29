Спала с мыслью об Олимпиаде и "съедала" себя морально, – Харлан откровенно о поражении в Токио

Фехтовальщица Ольга Харлан покинула Олимпиаду-2020 в Токио уже в первом раунде соревнований. Саблистка рассказала о поражении, моральном состоянии и поддержке сторонников.

"Для олимпийцев любая медаль на вес золота"

Титулованная фехтовальщица рассказала, что до сих пор не может эмоционально отойти от провала, который произошел на Олимпийских играх в Токио. Перед стартом соревнований спортсменка столкнулась с двумя трудностями – отсутствие соревнований и большое давление со стороны фанатов.

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Все в один голос говорили: "Харлан должна взять медаль", "Ольга главная претендентка на олимпийское золото". Такие заявления еще добавляли бремени ответственности на плечи сильной спортсменки. Никто не ожидал, что Харлан остановится уже на первом же раунде.

Ольга назвала Олимпиаду-2020 в Токио экзаменом, который она провалила.

Я понимала, что у меня только один шанс, одни соревнования за год и это будут Олимпийские игры. Я не справилась. В первую очередь было сложно морально. Я – титулованная спортсменка, поэтому от меня все ожидали только "золота". Для нас все совсем иначе. Люди должны понять олимпийцев, которые находятся под колоссальным давлением и напряжением, для них любая медаль на вес "золота",

– призналась Харлан.

"Очень сильно себя съедала"

Четырехкратная олимпийская призерка возьмет паузу после Токио и не будет брать в руки саблю. Ольга подтвердила, что хочет пожить немного времени без фехтования. Харлан уверена, что такие мысли пройдут и она вернется к любимой работе.

Отметим, что дзюдоистка Дария Белодед после получения "бронзы" в Токио тоже заявила, что на некоторое время отойдет от спорта. 20-летняя девушка хочет отдохнуть от тренировок и пожить обычной жизнью, но завершать карьеру отнюдь не собирается.

С начала 2021 года я спала с мыслями об Олимпийских играх. С тем, что до 26 июля должна быть готова. Очень сильно себя "съедала", не была удовлетворена собой, хотя тренеры провели для меня отличную работу. Недовольна тем, что не смогла проверить свои силы на практике. Сразу проверять их на экзамене к которому готовилась, это очень сложно,

– отметила одна из лучших спортсменок Украины.

"Пока читала – плакала"

Ольга не хочет заглядывать в будущее. Саблистка еще не определилась, будет ли выступать на Олимпиаде-2024 в Париже: "Мысли об участии есть, хочется еще выступать. Но сейчас, это больше нет, чем да. Хотя я знаю себя, пройдет время я могу изменить свое мнение. После Рио тоже были мысли о завершении карьеры, но уже через 6 месяцев вернулась к работе".

Харлан призналась, что дебютная Олимпиада в Пекине была самой легкой в ​​моральном плане для Ольги: "Мы приехали молодой командой. О нас никто не знал и ничего не ожидал. Не было того давления, которое есть сейчас". Напомним, что в 2008 году украинки получили "золото" в командной сабле.

Спортсменка вспомнила и откровенный пост после проигранного выступления в Токио. Фехтовальщица искренне благодарна всем, кто ее поддержал.

Такое безумное количество теплых комментариев и слов поддержки я не ожидала увидеть. Всем большое спасибо. Не могла ответить всем из-за большого количества сообщений. Но прочитала все. Пока читала – плакала. Не верила в то, что люди меня так сильно поддерживают. Мне приятно, что фанаты любят меня за мои достижения в прошлом, а не те, которые не смогла сделать,

– поблагодарила спортсменка.