Ливерпуль – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Эллиотт 59 – Ришарлисон, 72 Сон, 77.

На "Энфилде" состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал Тоттенхэм. Команда Юргена Клоппа одержала уверенную победу.

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Тоттенхэм почти потерял шансы на Лигу чемпионов

"Красные" обеспечили комфортный разрыв в счете еще в первом тайме. На 16-й минуте Гакпо выполнил мягкую подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где Салах головой прошил Викарио.

Перед свистком на перерыв Александер-Арнольд с правого фланга подал на дальнюю сторону штрафной на Робертсона, который сбросил на Салаха. Мохамед не переиграл в касание Викарио, но отскок замкнул сам Эндрю.

Во втором тайме хозяева отличились еще дважды. Сначала Эллиот выполнил подачу на Гакпо, а тот забил в дальний угол. А затем сам Эллиотт положил в левую девятку дальний выстрел из зоны перед штрафной,

Важно. Даже проигрывая в четыре мяча, "шпоры" не сдались и забили два гола престижа. Отличились Ришарлисон и Сон Хын Мин.

Ливерпуль, набрав 78 очков, продолжает оставаться на третьем месте, однако выиграть медали лучшего сорта за бронзовый вряд ли сможет. У Тоттенхэма, который идет пятым, теперь остаются лишь призрачные шансы на зону Лиги чемпионов.