Челси – Вест Хэм 5:0

Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48, 81.

Обе команды конкурируют за седьмое место в турнирной таблице, которое позволит попасть в еврокубки. Поэтому отчетный поединок был чрезвычайно принципиальным для соперников, пишет 24 Канал.

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Челси непринужденно деклассировал Вест Хэм

В стартовом составе Челси во второй раз подряд вышел Михаил Мудрик. Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино в очередной раз дал возможность проявить себя украинскому вингеру.

Хозяева поля очень быстро открыли счет. Лучший бомбардир Челси в нынешнем сезоне Коул Палмер удачно сыграл на добивании.

В первом тайме мяч еще дважды побывал в воротах "молотобойцев". Галлагер и Мадуэке довели счет до разгромного.

Довершил унижение Вест Хэма форвард "пенсионеров" Николя Джексон. На 48-й минуте поединка сенегалец забил в пустые ворота после паса Мадуэке. А в конце встречи нападающий удачно завершил идеальную комбинацию в исполнении игроков Челси.

Команда Маурисио Почеттино одержала разгромную победу со счетом 5:0. К сожалению, Михаил Мудрик за 75 минут игрового времени не сумел отметиться результативным действием. В начале второго тайма украинец имел возможность забить, но голкипер Вест Хэма Ареола справился с опасным ударом.