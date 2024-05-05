Ліверпуль – Тоттенгем – 4:2
Голи: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Елліотт 59 – Рішарлісон, 72 Сон, 77.
На "Енфілді" відбувся матч 36-го туру Англіської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль приймав Тоттенгем. Команда Юргена Клоппа здобула впевнену перемогу.
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Тоттенгем майже втратив шанси на Лігу чемпіонів
"Червоні" забезпечили комфортний розрив у рахунку ще в першому таймі. На 16-й хвилині Гакпо виконав м'яку подачу з лівого флангу на дальню стійку, де Салах головою прошив Вікаріо.
Перед свистком на перерву Александер-Арнольд із правого флангу подав на дальній бік штрафного на Робертсона, який скинув на Салаха. Мохамед не переграв у дотик Вікаріо, але відскок замкнув сам Ендрю.
У другому таймі господарі відзначилися ще двічі. Спочатку Елліот виконав подачу на Гакпо, а той забив у дальній кут. А згодом сам Елліотт поклав у ліву дев'ятку дальній постріл із зони перед штрафним,
Ліверпуль, набравши 78 очок, продовжує залишатися на третьому місці, однак виграти медалі кращого гатунку за бронзовий навряд чи зможе. У Тоттенхема, який йде п'ятим, тепер залишаються лише примарні шанси на зону Ліги чемпіонів.