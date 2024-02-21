Піарниця та координаторка платформи United24 Ярослава Гресь опублікувала скриншот розмови по відеозв'язку з Усиком та Шевченком. Вона також заінтригувала підписом.

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Усик зустрівся з Шевченком: що відомо

"Запланували щось хороше", – написала піарниця та додала спільне фото.



Усик разом з Шевченком / Скриншот

Зазначимо, що мета United24 – об'єднання зусиль міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні. Амбасадорами United24 є як Андрій Шевченко,так і Олександр Усик.

Діяльність Усика та Шевченка

25 січня Андрій Шевченко став президентом УАФ, він був єдиним кандидатом на цю посаду. Він активно бере участь у різних заходах з перших днів роботи на чолі УАФ.

Олександр Усик готується до протистояння з Тайсоном Ф'юрі. Бій має відбутися 18 травня в Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Поєдинку мав відбутися 17 лютого, однак британський боксер відтермінував дату зустрічі через розсічення під час тренування.