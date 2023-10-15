Еще один скандальный побег: два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матчей в Европе

Скандальная ситуация произошла в женской команде Кривбасс месяц назад. Два представителя клуба самовольно решили не возвращаться в Украину.

Не успел утихнуть скандал с бегством игрока юношеского состава Шахтера Александра Роспутька, как появилась информация о новых нарушителях Историю об очередных уклонистах рассказал в эфире КДК журналист Сергей Болотников.

Читайте также "Полный долбо**б": Федецкий доступно объяснил поступок бежавшего в Россию футболиста

Сбежали из Украины во время войны

По информации Болотникова, беглецами были два работника Кривбасса: SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. В составе делегации женской команды криворожцев они уехали в Европу. Там Кривбасс готовился к матчам женской Лиги чемпионов.

Вышеназванные работники самовольно покинули расположение команды и решили не возвращаться в Украину. Клуб не способствовал этому бегству. Более того, теперь клубу придется обходиться без фотографа и SMM-ника, если команда выедет за границу.

О факте бегства Кривбасс сообщил в полицию, Министерство молодежи и спорта Украины и Государственную пограничную службу Украины.